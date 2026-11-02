Агроном назвал главные правила для выращивания базилика на подоконнике

Вырастить базилик на подоконнике довольно просто. Для этого необходимо соблюдать несколько правил. Агроном и биолог Михаил Воробьев в беседе с 360.ru дал несколько советов любителям свежей зелени.

По словам эксперта, самая распространенная ошибка — это пытаться выкопать взрослый куст с грядки и перенести его домой. Базилик плохо переносит пересадку, особенно если уже отцвел.

«Некоторые садоводы думают: „Вот у меня базилик на грядке, уже осень, скоро заморозки, сейчас я его выкопаю, посажу в горшочек и принесу домой“. И ничего не получается. Не любит взрослый базилик пересадки на другое место. Когда он маленький, его можно пикировать, пересаживать, высаживать на постоянное место. Это нормально. Но когда он уже вырос, то он этого очень не любит», — пояснил Воробьев.

Поэтому сеять базилик нужно сразу в горшок. Растение проведет весь цикл в одной земле и не потратит силы на приживание.

Горшок с растением нельзя ставить вплотную к стеклу, так как летом листья перегреваются, а зимой могут обморозиться. Но и опускать растение к батарее отопления тоже не стоит, там ему не хватит света.

«Ставить горшок к батарее — это вообще какой-то нонсенс, поскольку все-таки он должен стоять именно на окне. Если он стоит на полу около батареи, значит, он остается без света, а это, конечно же, недопустимо», — предупредил эксперт.

О том, нужна ли базилику досветка и как правильно делать прищипку, читайте в нашей статье.