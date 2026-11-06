Центробанк заявил о перегреве экономики России в III квартале 2026 года

В третьем квартале 2026 года российская экономика столкнулась с перегревом из-за превышения внутреннего спроса на фоне ограниченных мощностей в отдельных отраслях производства. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка.

В ходе дискуссии участники отмечали, что основным фактором существенного усиления текущего инфляционного давления стало повышение цен на моторное топливо. При том, что временно выбыла часть нефтеперерабатывающих мощностей.

Кроме того, участники обсуждения считают, что восстановление производственных возможностей в отдельных отраслях может продолжиться в 2027 году. От этих темпов будет зависеть, в том числе, и скорость снижения инфляции.

Также в третьем квартале экономика продолжила умеренно расти. Продолжила постепенно снижаться и напряженность на рынке труда.

«По итогам обсуждения участники пришли к выводу, что в третьем квартале 2026 года экономика вновь перешла к положительному разрыву выпуска. Внутренний спрос продолжал расти, тогда как в отдельных отраслях возможности предложения были временно ограничены», — говорится в резюме.

В этом году на российском рынке труда возник дисбаланс на фоне рекордно низкой безработицы. Бизнес испытывает острый дефицит кадров в таких сферах, как производство, строительство, медицина, логистика и рабочие профессии. Зато в офисных сегментах высокая конкуренция.