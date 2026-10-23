Фейк: ЦБ использовал сбережения граждан для покрытия дефицита бюджета

В Сети появились слухи, что Центральный банк России якобы массово блокирует счета граждан и использует их средства для покрытия дефицита бюджета. Однако они оказались фейковым.

Фейк

В Сети распространяется ролик с участием председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова.

На кадрах он якобы заявил, что Центробанк массово блокирует счета граждан и использует их средства для покрытия дефицита бюджета.

Правда

Ролик с якобы заявлением Мордашова о массовой блокировке счетов — дипфейк. Его создали на основе реального обращения Мордашова к первокурсникам Университета ИНЖЭКОН в 2012 году.

Покадровый анализ выявил артефакты замены лица: нестабильные контуры подбородка и шеи, «дрожание» на границе волос и рассинхрон мимики с произносимыми звуками.

Аудиодорожка также сфабрикована: голос звучит «стерильно», без фонового шума зала, с неестественными паузами для дыхания и плоским тембром, характерным для синтеза речи. В оригинальном обращении Мордашов говорил об учебе и карьере, и ни слова о регуляторе, блокировке счетов или бюджете там не было.

Авторы фейков уже не впервые продвигают подобный нарратив. В августе 2025 года мы опровергали аналогичный фейк о якобы массовой блокировке счетов россиян с 1 сентября 2025 года.

Согласно официальным заявлениям Минфина, бюджетная система России на 2026–2027 годы сохраняет способность финансировать основные государственные обязательства.

Ведомство указывает на сохранение государственного долга ниже 20% ВВП в рамках трехлетнего бюджетного планирования, а министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет на 2027–2029 годы устойчив к различным сценариям и предусматривает финансирование обязательств даже при цене нефти Urals в 50 долларов за баррель.

При этом российское правительство планирует увеличить доходы федерального бюджета с 40,3 триллиона рублей в 2026 году до 43,3 триллиона рублей в 2027 году.

Официальная позиция властей заключается в том, что, несмотря на дефицит, государство располагает механизмами для финансирования запланированных расходов и поддержания бюджетной устойчивости.

Таким образом, информация о том, что председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что Центробанк массово блокирует счета граждан и использует их средства для покрытия дефицита бюджета, недостоверна.

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