Экономист Беляев спрогнозировал цену золота в 4000–4100 долларов за унцию

Стоимость золота продолжит колебаться около 4000–4100 долларов за унцию. Такой прогноз в интервью радио Sputnik озвучил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Эксперт напомнил, что предыдущий взлет цен выше 5000 долларов был связан с ажиотажной скупкой металла центробанками и спекулянтами, после чего рынок скорректировался до текущего уровня.

По оценке аналитика, золото остается надежным долгосрочным активом, стоимость которого продолжит постепенно расти. Беляев добавил, что золотовалютные резервы России наполнены металлом в достаточном объеме, а для отечественной добывающей отрасли умеренное повышение котировок выгодно и полностью покрывает растущие издержки.