Центробанк предупредил о мошеннической схеме с «цифровой доверенностью»

В России участились случаи, когда мошенники рассылают гражданам электронные письма, в которых говорится о необходимости переоформить «цифровую доверенность» от имени Социального фонда, налоговой или ЦБ. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

Чтобы обойти защитные механизмы, аферисты используют смс-сообщения, электронные письма или мессенджеры, в которых предлагают человеку самому набрать номер. В Центробанке отметили, что обычно мошенники представляются сотрудниками ведомств и обращаются к собеседнику по имени и отчеству.

«Не отвечайте на такое сообщение и не перезванивайте по указанному в нем номеру», — подчеркнули в пресс-службе.

В регуляторе добавили, что преступники могут просить назвать код из смс. Полученные данные злоумышленники используют для смены номера для уведомлений в мобильном банке или на Госуслугах.

Ранее в МВД напомнили, что мошенники могут использовать для многоступенчатых схем обмана данные о месте работы и номер СНИЛС.