От дефицита до избытка: почему в России возник дисбаланс на рынке труда при минимальной безработице
В 2026 году на российском рынке труда сложился заметный перекос — ситуация парадоксальная: формально безработица рекордно низкая (около 2,2%), но при этом бизнесу остро не хватает кадров в одних сферах, а в других наблюдается избыток соискателей. В чем причина и что с этим делать — в материале 360.ru.
Дефицит в одних сферах при профиците в других
В России на сегодняшний день особенно остро не хватает специалистов в производстве, строительстве, медицине, логистике и рабочих профессий (сварщики, слесари, водители большегрузов). В то же время в офисных сегментах — маркетинг, PR, финансы, административные позиции — конкуренция высокая: на одну вакансию может приходиться до 27 резюме и более.
Индекс региональной рассогласованности в 2026 году достиг 30% — максимума за 15 лет. Это значит, что около трети безработных живут в регионах, где их навыки сейчас не востребованы. Яркий пример — Амурская область: там на одного безработного приходилось 13,7 вакансии.
Часто проблема не в количестве людей, а в том, что у соискателей нет нужных актуальных компетенций. Например, в IT и инженерии ищут специалистов определенного уровня (senior), а поток таких резюме не покрывает спрос.
Из-за высокой ключевой ставки компании стали осторожнее: они не столько расширяют штат, сколько оптимизируют процессы — перераспределяют задачи между текущими сотрудниками или ужесточают требования к кандидатам. В результате в офисных сегментах выросла конкуренция, а сроки закрытия вакансий в дефицитных сферах сократились.
Причины перекоса на рынке труда
- Демография. На рынок выходит меньше молодых специалистов, а опытные сотрудники постепенно завершают карьеру.
- Отток мигрантов. Это дополнительно усилило нехватку рабочих рук в ряде отраслей.
- Технологические изменения. Автоматизация, ИИ и цифровизация снижают спрос на некоторые массовые профессии (продавцы-кассиры, операторы), одновременно повышая ценность специалистов с техническими навыками.
- Разрыв в системе образования. Программы подготовки не всегда успевают за тем, какие навыки реально нужны бизнесу.
- Низкая территориальная мобильность. Люди часто не готовы переезжать в регионы, где есть работа.
Что говорят власти и эксперты
Глава Минэкономразвития Максим Решетников называл кадровый дефицит одним из главных рисков для экономики. Разрабатываются программы по повышению производительности труда и компенсации кадровой потребности. При этом аналитики отмечают: чтобы ситуация заметно улучшилась, нужно снижение ключевой ставки ЦБ — это запустит новые инвестиции и расширение найма.
Перекос на рынке труда между белыми офисными и синими воротничками не возник внезапно, подчеркнула в беседе с 360.ru независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулия Лоикова.
«Это абсолютно закономерный результат сразу нескольких трендов. Демография у нас действительно играет большую роль, и на рынок выходит меньше молодежи, а значительная часть опытных специалистов сейчас приближается к пенсионному возрасту, из-за чего мы и наблюдаем увеличение пенсионного возраста и прочие моменты, потому что работать просто некому», — подчеркнула она.
При этом спрос на рабочие специальности остается стабильно высоким. Колледжи стараются поднять престиж и перенаправить весь поток выпускников туда. Но сформировавшиеся отрасли очень долго будут взращивать себе начальных специалистов.
Например, нефтянка. Чтобы вырастить более-менее специалиста, потребуется 10 лет. Чтобы сейчас у них такие люди появились, эта работа целенаправленно должна была вестись 10 лет назад. В маркетинге и финансах конкуренция выше, потому что барьеры входа ниже и была диджитализация очень плановая, много образовательных программ, курсов, онлайн-обучения, а рутинные работы все чаще закрывали с помощью искусственного интеллекта.
Для рабочих профессий этот ускоритель не работает, потому что навыки формируются годами.
«Практика совершенно неотделима от теории, и очень важно наставничество поколения более опытного. Тот пример, который я вам приводила с нефтянкой, показателен. Бизнесу просто необходимо адаптироваться системно, пересматривать и зарплатные вилки, усиливать программы наставничества, адаптации, активнее работать с колледжами, с техникумами, вузами, улучшать условия труда, соцпакеты, чтобы удерживать кадры», — отметила Лоикова.
Однако такие меры скажутся на конечных потребителях.
Зарплату поднять — это непросто. Значит, будут дорожать товары, услуги и прочие моменты. Все скажется на кармане конечного потребителя, все подорожает. Важный рычаг — это автоматизация, механизация там, где это возможно. Это не заменит людей, но снизит нагрузку, сделает рабочие профессии более привлекательными.
В ближайшие годы ключевым фактором станет не только найм опытных людей, но и их. удержание.
«Потому что компании сейчас инвестируют в развитие сотрудника и планы — бюджеты закладываются во многих бизнесах на 2027 год. Мы видим эту статью расхода, она стала больше. Конечно, компании инвестируют в первую очередь в борьбу за кадры, за удержание, за развитие, за навыки. Они пытаются адаптироваться уже к имеющимся реалиям», — заключила специалист.