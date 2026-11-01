От дефицита до избытка: почему в России возник дисбаланс на рынке труда при минимальной безработице

В 2026 году на российском рынке труда сложился заметный перекос — ситуация парадоксальная: формально безработица рекордно низкая (около 2,2%), но при этом бизнесу остро не хватает кадров в одних сферах, а в других наблюдается избыток соискателей. В чем причина и что с этим делать — в материале 360.ru.

Дефицит в одних сферах при профиците в других

В России на сегодняшний день особенно остро не хватает специалистов в производстве, строительстве, медицине, логистике и рабочих профессий (сварщики, слесари, водители большегрузов). В то же время в офисных сегментах — маркетинг, PR, финансы, административные позиции — конкуренция высокая: на одну вакансию может приходиться до 27 резюме и более.

Индекс региональной рассогласованности в 2026 году достиг 30% — максимума за 15 лет. Это значит, что около трети безработных живут в регионах, где их навыки сейчас не востребованы. Яркий пример — Амурская область: там на одного безработного приходилось 13,7 вакансии.

Часто проблема не в количестве людей, а в том, что у соискателей нет нужных актуальных компетенций. Например, в IT и инженерии ищут специалистов определенного уровня (senior), а поток таких резюме не покрывает спрос.

Из-за высокой ключевой ставки компании стали осторожнее: они не столько расширяют штат, сколько оптимизируют процессы — перераспределяют задачи между текущими сотрудниками или ужесточают требования к кандидатам. В результате в офисных сегментах выросла конкуренция, а сроки закрытия вакансий в дефицитных сферах сократились.