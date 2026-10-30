Крупнейшую криптобиржу взломали. Что делать тем, у кого деньги на Binance

Криптобиржа Binance столкнулась с крупнейшим взломом в истории индустрии. С горячих кошельков площадки злоумышленники, как отметил Bloomberg , вывели миллиарды долларов в различных цифровых активах, основатель структуры Чанпэн Чжао подтвердил, что Binance, «скорее всего, взломали».

Онлайн-аналитики зафиксировали вывод средств с адресов Binance на сторонний кошелек. На нем уже сосредоточено почти шесть миллиардов долларов в криптовалюте.

Злоумышленник получил биткоины почти на 1,5 миллиарда долларов, Ethereum на 900 миллионов, а также около 1,4 миллиарда долларов в стейблкоинах USDT и USDC.

Представители Binance заявили в социальной сети X, что специалисты осведомлены о проблеме и активно расследуют инцидент.

Эмитенты крупнейших стейблкоинов оперативно отреагировали на вывод средств. Глава компании Tether Паоло Ардоино заявил о заморозке более 1,57 миллиарда долларов в USDT.

Руководитель компании Circle Джереми Аллэйр сообщил о блокировке свыше 800 миллионов долларов в USDC. Чанпэн Чжао уверил, что средства пользователей в безопасности.

Новости о происшествии спровоцировали крах крипторынка. Курс Bitcoin упал ниже 79 тысяч долларов, потеряв около 3% за минуты. Стоимость Ethereum снизилась на 4%, токен BNB подешевел на 6,7%, монета AAVE просела на 8%.

Ранее Центробанк уточнил правила перевода криптовалют на собственный некастодиальный кошелек.