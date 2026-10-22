Сегодня 06:00 Банки запретят переводы с зараженных вирусами смартфонов. Как это будет работать Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru Эксклюзив

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Новый способ защиты от мошенничества появится в России в 2027 году. Банки начнут распознавать смартфоны с вредоносным ПО и останавливать сделанные с них денежные переводы. Поможет ли это и каким образом будет проводиться проверка — в материале 360.ru.

Банки остановят переводы с зараженных устройств Федеральный закон № 210-ФЗ приняли 26 июня 2026 года, нововведение начнет действовать весной. Об этом в подкасте на «Финтреке» объявил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров. «С 1 марта банки будут обязаны защищать и приложения свои, и возможность входа через веб-версии, для того чтобы мониторить окружение вредоносного программного обеспечения на устройстве», — рассказал он.

Фото: РИА «Новости»

Обнаружив вирус на смартфоне, с которого сделан перевод, банк отклонит операцию. Владельцу предложат провести ее с безопасного устройства либо в отделении. «Мы полагаем, что это дополнительно должно защитить наших граждан, для того чтобы они не попадались на такие схемы и уловки. Человек должен дать согласие на то, чтобы это происходило», — сказал представитель ЦБ. Вирус на смартфоне: как это работает Мошенники стали чаще прибегать к автоматизации, в том числе использованию вредоносных программ, сообщил 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. На устройства россиян под видом игр или другого ПО устанавливаются вирусы, которые занимаются несанкционированной передачей данных.

На самом деле, это очень полезная инициатива. То, что такая идентификация происходит, — большой плюс. Андрей Бархота Эксперт финансового рынка

Вредоносное ПО, по информации Бархоты, сканирует средства управления финансами и пароли. Мошенники, получив доступ, могут вывести телефон из строя либо похитить накопления.

Фото: РИА «Новости»

«Различное вредоносное программное обеспечение по-разному себя проявляет. Некоторые формы могут сразу заявить о себе, то есть в момент обмена интернет-трафиком <…>. Но все-таки наиболее фиксированное и точное установление вредоносного или не вредоносного программного обеспечения возникает при входе в мобильный банк», — объяснил он. Временная заморозка переводов Отдавать телефон на проверку не придется. Банковское приложение, по словам собеседника 360.ru, сделает все самостоятельно. «То есть мобильный банк сразу фиксирует часть специфических программных средств, которые установлены на телефоне. И здесь возможны отказ в операциях, заморозка операций», — сказал он. Банк остановит перевод. Клиент лишится возможности совершать какие-либо операции со своими счетами.

Бархота допустил, что банковское приложение останется активным, клиент сможет увидеть информацию о своих счетах, но без возможности что-либо с ними делать. Заморозка сохранится до тех пор, пока система не убедится, что на устройстве нет вредоносного программного обеспечения. Защита смартфона от вирусов Если вирус все-таки найдут, это не повод для паники. Проблема решится нажатием нескольких кнопок.

Фото: РИА «Новости»