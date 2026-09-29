Путин запретил вывозить более миллиона рублей наличными в ближнее зарубежье

Президент России Владимир Путин запретил вывозить более одного миллиона рублей наличными в страны ЕАЭС, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.

Ограничения касаются как физических, так и юридических лиц, а также и ИП.

«Установить запрет на вывоз из Российской Федерации в государства — члены Евразийского экономического союза, Азербайджанскую Республику, Республику Таджикистан и Республику Узбекистан наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей 1 миллион рублей, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями вне зависимости от суммы», — отметили в указе.

Ранее в интернете появилась информация, что Центробанк начнет следить за происхождением наличных денег россиян при пополнении счета. Однако она оказалась неправдоподобной.