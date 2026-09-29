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    Путин запретил вывозить более миллиона рублей наличными в ближнее зарубежье

    Путин запретил вывоз более миллиона рублей наличными в ближнее зарубежье

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин запретил вывозить более одного миллиона рублей наличными в страны ЕАЭС, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.

    Ограничения касаются как физических, так и юридических лиц, а также и ИП.

    «Установить запрет на вывоз из Российской Федерации в государства — члены Евразийского экономического союза, Азербайджанскую Республику, Республику Таджикистан и Республику Узбекистан наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей 1 миллион рублей, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями вне зависимости от суммы», — отметили в указе.

    Ранее в интернете появилась информация, что Центробанк начнет следить за происхождением наличных денег россиян при пополнении счета. Однако она оказалась неправдоподобной.

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