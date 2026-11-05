Президент Парагвая подал в отставку на фоне скандала из-за ареста банка

Президент Парагвая Сантьяго Пенья обратился к народу с сообщением, что он подал в отставку. На такой шаг он решился из-за краха связанного с ним банка Ueno Bank, где заморожены счета около трех миллионов клиентов, и начала обсуждений депутатами импичмента. Видеообращение опубликовали в его аккаунте в соцсети X .

«Я принял решение подать в отставку с поста президента республики. Я делаю это, думая о стабильности нашей страны, социальном мире и необходимости сохранения наших демократических институтов», — сказал он.

Пенья попросил прощения перед парагвайцами. По его словам, у него никогда не было намерения предать оказанное ему доверие. Он добавил, что его главное желание заключается в том, чтобы гарантировать возвращение этих средств парагвайцам.

Пенья также опубликовал сообщение, что он обнародовал закон № 7745, который позволит вкладчикам получить в кратчайшие сроки часть средств из фонда страхования. По его словам, он верит, что Центробанк Парагвая незамедлительно реализует этот закон. Также он поблагодарил Национальный конгресс за его ответственное рассмотрение.

Пользователи отреагировали на заявление Пенья неоднозначно. Многие написали, что его отставка не должна закончиться безнаказанностью. Один из комментаторов призвал отправить Пенью в тюрьму. Другой добавил, что президент ограбил свой народ и планирует сбежать с деньгами.

Ранее руководитель Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила о намерении уйти в отставку в феврале 2027 года.