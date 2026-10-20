В Совфеде допустили заморозку ключевой ставки Центробанка до конца года

Дягилева: Центробанк до конца года сохранит ключевую ставку на уровне 14%

Банк России, вероятно, оставит ключевую ставку на уровне 14% на заседании 23 октября и не станет менять ее до конца года. Такой прогноз ТАСС озвучила член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева.

По оценке сенатора, вероятность повышения ставки невелика. Скорее регулятор продлит паузу в смягчении денежно-кредитной политики, чем резко изменит курс.

«Речь идет скорее об удлинении паузы, чем о развороте денежно-кредитной политики», — объяснила сенатор.

Дягилева напомнила, что на предыдущем заседании ЦБ впервые остановил цикл снижения ставки, начавшийся летом 2025 года. Среди причин она назвала усиление ценового давления.

Сам Банк сообщал об ускорении устойчивой инфляции до 5–6%, дополнительное влияние на цены оказывает ситуация на топливном рынке.

Сенатор считает, что жесткая денежно-кредитная политика помогает поддерживать макроэкономическую стабильность. При этом высокая стоимость заемных средств вызывает опасения на фоне сокращения сектора малого и среднего бизнеса.