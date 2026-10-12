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    Центробанк описал три сценария выгодного использования цифрового рубля

    Фото: РИА «Новости»

    Использование цифрового рубля позволяет сэкономить время и деньги при переводах близким, расчетах предпринимателей и выплатах зарплат сотрудникам. Об этом рассказала зампред Банка России Зульфия Кахруманова в беседе с kp.ru.

    Первый сценарий — перевод денег родным. Через платформу это можно сделать абсолютно бесплатно с лимитом 300 тысяч в месяц.

    Второй заинтересует тех, кто связан с торговлей.

    «Если вы индивидуальный предприниматель, то хотите экономить на приеме платежей. Цифровой „эквайринг“ выгоднее», — рассказала Кахруманова.

    Третий сценарий — для владельцев крупного холдинга с юрлицами по всей стране.

    Цифровой рубль позволяет экономить на переводах, не зависеть от операционного дня в разных часовых поясах, работать бесшовно и оперативно. Выгодно и выплачивать через платформу зарплату сотрудникам — это будет стоить всего один рубль за строчку в реестре.

    Подробнее о цифровом рубле и его использовании — в материале 360.ru.

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