Центробанк описал три сценария выгодного использования цифрового рубля

Использование цифрового рубля позволяет сэкономить время и деньги при переводах близким, расчетах предпринимателей и выплатах зарплат сотрудникам. Об этом рассказала зампред Банка России Зульфия Кахруманова в беседе с kp.ru .

Первый сценарий — перевод денег родным. Через платформу это можно сделать абсолютно бесплатно с лимитом 300 тысяч в месяц.

Второй заинтересует тех, кто связан с торговлей.

«Если вы индивидуальный предприниматель, то хотите экономить на приеме платежей. Цифровой „эквайринг“ выгоднее», — рассказала Кахруманова.

Третий сценарий — для владельцев крупного холдинга с юрлицами по всей стране.

Цифровой рубль позволяет экономить на переводах, не зависеть от операционного дня в разных часовых поясах, работать бесшовно и оперативно. Выгодно и выплачивать через платформу зарплату сотрудникам — это будет стоить всего один рубль за строчку в реестре.

Подробнее о цифровом рубле и его использовании — в материале 360.ru.