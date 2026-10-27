Фейк: россиянам следует снимать деньги из-за угрозы их исчезновения из банков

В социальных сетях распространяются видеоролики с призывами к россиянам срочно снимать деньги с банковских счетов и хранить наличные дома. Авторы публикаций утверждают, что в ближайшее время получить средства через банкоматы якобы станет невозможно. При этом никаких конкретных причин возможных ограничений не называют. 360.ru проверил эти сообщения.

Фейк

В соцсетях появились видеоролики, авторы которых призывают россиян заранее снимать деньги с банковских карт. Они утверждают, что из-за неких последних событий доступ к средствам на счетах может оказаться ограничен.

В одном из таких видео девушка советует снять наличные как минимум на месяц, пока банкоматы продолжают работать и в банках есть деньги. По ее словам, иначе люди рискуют оказаться в ситуации, когда средства на счете останутся, но воспользоваться ими будет невозможно — даже для оплаты проезда или покупки продуктов. Снятые деньги авторы подобных публикаций предлагают хранить дома.

Правда

Никаких подтверждений того, что российские банки собираются ограничить выдачу наличных или что деньги в банкоматах могут закончиться, нет.

Распространяемые видеоролики содержат характерные признаки манипуляции. В частности, автор одного из них использует формулировку «в связи с последними событиями», но не объясняет, о каких именно событиях идет речь.

Такая фраза позволяет распространять один и тот же ролик в разное время, связывая его с любыми происшествиями. При этом зрителям не сообщают, что конкретно угрожает работе банков и почему доступ к деньгам может оказаться ограничен.

Еще один прием — рекомендация снять наличные «хотя бы на месяц». Такая формулировка создает впечатление, что речь идет о минимальной мере предосторожности, хотя фактически людям предлагают заранее вывести из банков значительную сумму.

Если последовать подобному совету и снять не только деньги на повседневные расходы, но и сбережения, можно потерять процентный доход по вкладам.

Хранение крупных сумм дома также связано с рисками. Наличные могут украсть, они могут пострадать при пожаре или других происшествиях. Кроме того, деньги, которые не приносят процентного дохода, постепенно теряют покупательную способность из-за инфляции.

Массовое распространение подобных призывов способно спровоцировать ажиотажный спрос на наличные. Если большое количество вкладчиков одновременно решит снять средства, это может создать дополнительную нагрузку на банковскую систему.

Однако председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что, несмотря на увеличение спроса на наличные деньги, никакого дефицита наличности или кризиса ликвидности в стране нет. На пресс-конференции 11 сентября 2026 года глава Центробанка объяснила рост спроса на наличные несколькими причинами. Среди них — перебои с мобильным интернетом, адаптация граждан к налоговым изменениям и тревожность на фоне распространяющихся слухов.

«Нет никакого дефицита наличности или кризиса ликвидности. Вообще об этом некорректно говорить. Некорректно говорить, что люди выводят средства из банков, не хотят сберегать», — подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, во втором квартале россияне действительно стали чаще расплачиваться наличными. Однако использование безналичных платежных инструментов также продолжило увеличиваться, хотя темпы роста несколько замедлились.

При этом доля наличных денег в общей денежной массе с начала 2026 года выросла менее чем на один процентный пункт и составила около 15%. Для сравнения, пять лет назад этот показатель достигал 20%. Речь идет именно о доле наличных в денежной массе, а не о количестве покупок, оплаченных банкнотами и монетами.

Набиуллина также объяснила увеличение объема наличных так называемой догоняющей динамикой. В 2024–2025 годах высокие ставки по депозитам стимулировали граждан хранить средства в банках, что сдерживало рост наличного денежного обращения.

При этом россияне продолжают пользоваться банковскими вкладами. По данным главы ЦБ, всего за три месяца объем депозитов граждан увеличился почти на полтриллиона рублей.

Таким образом, сообщения о том, что россиянам необходимо срочно снимать деньги со счетов из-за угрозы прекращения выдачи наличных, не соответствуют действительности. Банк России не фиксирует дефицита наличности или кризиса ликвидности. Несмотря на некоторое увеличение спроса на наличные, граждане продолжают пользоваться безналичными платежами и размещать сбережения на банковских депозитах.

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