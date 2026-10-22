Россиянам назвали ошибки при досрочном погашении ипотеки

Заемщики теряют выгоду, когда копят на крупный взнос, забывают оформить заявление или гасят дешевый кредит в ущерб сбережениям. Эксперт Юлиан Овечкин разобрал пять ошибок при досрочном погашении ипотеки, сообщает «Время Н» .

Первая ошибка — страх внести деньги не в дату платежа. Банк начисляет проценты ежедневно: при досрочном взносе сначала удерживает накопленные проценты, остаток направляет в основной долг. Овечкин назвал наиболее эффективным моментом следующий день после планового списания.

Вторая ошибка — копить крупную сумму вместо небольших регулярных взносов. Чем раньше сокращается долг, тем меньше база для начисления процентов.

Третья — ждать автоматического пересчета. Одного перевода на ипотечный счет недостаточно: нужно подать заявление в приложении или отделении и выбрать сокращение срока либо ежемесячного платежа.

Четвертая — не учитывать этап выплаты. По словам эксперта, при аннуитетной схеме досрочные взносы дают наибольшую экономию в первые 3–5 лет. За 2–3 года до конца кредита эффект заметно меньше.

Пятая — закрывать льготную ипотеку под 6–8% при доступных вкладах под 15–18%. Овечкин пояснил, что сбережения в таком случае позволяют заработать на разнице ставок и сохранить финансовую подушку.