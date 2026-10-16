Дмитриев анонсировал важные инициативы между Россией и США

Россия и Соединенные Штаты в ближайшее время представят важные совместные инициативы, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом сообщил ТАСС .

По словам Дмитриева, идет работа по многим проектам, хотя она довольно сложна из-за массивного сопротивления с различных сторон.

«Но, вот как показывает пример дизеля, я думаю, в ближайшее время мы еще объявим о некоторых важных инициативах, все-таки лед тронулся», — отметил глава РФПИ, выступая на Международном форуме «Российская энергетическая неделя».

Он добавил, что даже сейчас, до окончания СВО, Россия реализует некоторые проекты с США.

В октябре главы двух стран заключили договоренность о поставке топлива в Соединенные Штаты при условии ослабления санкций. Подробнее о «дизельной сделке» — в материале 360.ru.