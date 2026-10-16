В 2027 году пенсии будут индексировать темпами выше инфляции

В 2027 году страховые пенсии будут индексировать темпами выше инфляции. Об этом заявил председатель Социального фонда России Сергей Чирков на заседании комитета Госдумы по бюджету и рынкам, его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, со следующего года перейдут к двухэтапной индексации страховых пенсий вместо одного повышения, как было ранее.

«Страховые пенсии будут индексироваться дважды, сначала с 1 февраля на уровень инфляции, затем с 1 апреля с учетом роста доходов Социального фонда России», — сказал Чирков.

Он отметил, что величина прибавки будет 6,8% с 1 февраля и 3,3% соответственно с 1 апреля. За счет такого решения пенсии станут увеличиваться быстрее, чем в 2026 году.

Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская заявила, что в 2027 году в России увеличат размер выплат работающим пенсионерам.