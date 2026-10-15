Путин заявил, что пенсионные фонды должны быть железобетонно защищены

Пенсионные фонды и другие средства россиян, привлекаемые на фондовый рынок, должны быть железобетонно защищены. Об этом на форуме общероссийской общественной организации «Деловая Россия» заявил президент Владимир Путин. Итоги видеосвязи опубликовали на сайте Кремля.

«Они [привлекаемые средства граждан] должны быть надежно защищены. А уж если мы говорим о пенсионных фондах, то тем более, здесь должно быть все железобетонно гарантировано», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что Россия следит за практикой создания подобных фондов в других странах. Путин подчеркнул, что нам еще предстоит создать устойчивую нормативную базу для использования инструментов «фонд роста» и «паевой фонд».

Ранее юрист напомнил россиянам о возможности получения единовременной выплаты из пенсионных накоплений. Проверить состояние счета можно, запросив справку в Социальном фонде России, МФЦ или через личный кабинет на портале госуслуг.