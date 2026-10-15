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    Новак назвал сроки первых поставок дизеля в США

    Новак: первые поставки дизеля в США возможны минимум через две-три недели

    Фото: РИА «Новости»

    Российские нефтяные компании готовы начать отгрузки дизельного топлива на мировые рынки в любой момент. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил вице-премьер Александр Новак.

    Он пояснил, что для осуществления поставок необходимо заключить контракт и загрузить топливо, а также зафрахтовать топливо и отправить потребителю.

    «Все это занимает две-три недели. Поэтому, наверное, необходимо быстрее сейчас заключать соглашение», — сказал Новак.

    По словам вице-премьера, российские нефтяные компании готовы начать отгрузки дизеля на мировые рынки в любой момент. Он добавил, что коммерческие условия уже обсуждают.

    Ранее Новак рассказал, что ряд нефтеперерабатывающих заводов закончили ремонт и начали выпускать продукцию. Благодаря этому ситуация на топливном рынке за последние две недели значительно улучшилась.

    Одновременно развиваются передовые технологии защиты промышленных объектов.

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