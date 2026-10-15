Новак назвал сроки первых поставок дизеля в США

Новак: первые поставки дизеля в США возможны минимум через две-три недели

Российские нефтяные компании готовы начать отгрузки дизельного топлива на мировые рынки в любой момент. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил вице-премьер Александр Новак.

Он пояснил, что для осуществления поставок необходимо заключить контракт и загрузить топливо, а также зафрахтовать топливо и отправить потребителю.

«Все это занимает две-три недели. Поэтому, наверное, необходимо быстрее сейчас заключать соглашение», — сказал Новак.

По словам вице-премьера, российские нефтяные компании готовы начать отгрузки дизеля на мировые рынки в любой момент. Он добавил, что коммерческие условия уже обсуждают.

Ранее Новак рассказал, что ряд нефтеперерабатывающих заводов закончили ремонт и начали выпускать продукцию. Благодаря этому ситуация на топливном рынке за последние две недели значительно улучшилась.

Одновременно развиваются передовые технологии защиты промышленных объектов.