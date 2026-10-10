Банки рассказали, как россияне используют цифровой рубль

Т-Банк и ВТБ подвели первые итоги массового запуска цифрового рубля. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службах кредитных организаций.

По данным ВТБ, доля операций с цифровым рублем в общем объеме безналичных платежей пока незначительная. Клиенты банка за сентябрь открыли несколько десятков тысяч счетов. Чаще всего ими оплачивали покупки в «Магните», на маркетплейсах и в «Мосэнергосбыте».

В Т-Банке отметили, что массовыми такие платежи пока не стали. Россияне только знакомятся с новым инструментом. Клиенты банка открыли более 50 тысяч счетов в цифровых рублях.

За первый месяц совершили несколько десятков тысяч операций. Чаще всего люди пополняли счет в цифровых рублях. Средний чек по операциям пока невысокий.

Зампред Банка России Зульфия Кахруманова сообщала, что за первый месяц запуска открыли 220 тысяч счетов в цифровом рубле.

Ранее Минфин стал выплачивать зарплаты сотрудникам в цифровых рублях.