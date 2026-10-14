Безработица в России осталась на рекордно низком уровне

В России сохраняется рекордно низкий уровень безработицы — 2,2%. На это указала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

«По последним данным Росстата, уровень безработицы сохраняется на рекордно низких отметках — 2,2%», — процитировало зампреда правительства РИА «Новости».

По словам Голиковой, исторический минимум показателя 2,1% зафиксировали в августе 2025 года. С тех пор он колеблется в диапазоне 2,1-2,2%.

Вице-премьер добавила, что потребность в рабочей силе в стране весьма значительная. До 2032 года в экономику необходимо привлечь еще 12 миллионов человек: как в качестве замещения уходящих на пенсию работников, так и при создании новых рабочих мест.

Ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что в регионе зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы — 1,8%. Это на 0,3% ниже среднероссийского показателя.