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    Безработица в России осталась на рекордно низком уровне

    Голикова отметила рекордно низкий уровень безработицы в России

    Фото: РИА «Новости»

    В России сохраняется рекордно низкий уровень безработицы — 2,2%. На это указала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

    «По последним данным Росстата, уровень безработицы сохраняется на рекордно низких отметках — 2,2%», — процитировало зампреда правительства РИА «Новости».

    По словам Голиковой, исторический минимум показателя 2,1% зафиксировали в августе 2025 года. С тех пор он колеблется в диапазоне 2,1-2,2%.

    Вице-премьер добавила, что потребность в рабочей силе в стране весьма значительная. До 2032 года в экономику необходимо привлечь еще 12 миллионов человек: как в качестве замещения уходящих на пенсию работников, так и при создании новых рабочих мест.

    Ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что в регионе зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы 1,8%. Это на 0,3% ниже среднероссийского показателя.

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