Производитель садовой мебели в Лосино-Петровском повысил выработку на 20%

Компания «Адриано» из Лосино-Петровского городского округа подвела итоги пилотного проекта по оптимизации производственных процессов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Основной площадкой для преобразований стал участок по изготовлению садовой мебели. При поддержке экспертов Регионального центра компетенций Московской области там провели комплексную работу по повышению эффективности. Выработка на пилотном участке выросла на 20% — с 0,20 до 0,24 шт./чел.-ч. Время прохождения производственного процесса сократилось более чем на четверть, с 5 518 до 3 962 минут. Объем незавершенного производства уменьшился на 13,6%.

Специалисты предприятия изучили производственный маршрут продукции, выявили операции, замедлявшие процесс, усовершенствовали организацию рабочих мест по методике 5С и внедрили единые подходы к выполнению производственных операций.

По завершении пилотного этапа на предприятии сформировали собственную команду по развитию производственной системы. Полученные практики и инструменты планируют внедрять на других участках.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия необходимо подать заявку на ИТ-платформе. Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на инвестиционном портале Московской области.