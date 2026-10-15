Рестораны могут появиться в гипермаркетах торговой сети «Лента»

Торговая сеть «Лента» рассматривает возможность запустить рестораны в своих гипермаркетах. Об этом написала газета «Известия» .

«Такой формат позволяет ретейлерам не только получать дополнительную выручку, но и стимулировать продажи основного ассортимента, создавая для покупателей новые поводы посетить магазин», — отметили в издании.

Ретейлер изучает возможность сотрудничества с крупным ресторанным холдингом, чтобы создать пространство для отдыха для покупателей. Также в «Ленте» допускают создание собственной команды и самостоятельное развитие ресторанного направления.

Поведение покупателей в России меняется, ретейлерам приходится подстраиваться под новые реалии. В продуктовом ретейле оборот растет, но число покупок сокращается: люди больше экономят и тщательнее выбирают товары. На выбор покупателя влияет не только ассортимент, но и впечатление от магазина и взаимодействия с брендом. Влияние также оказывает онлайн-торговля.