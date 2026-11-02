Путин утвердил порядок передачи государству выморочных вкладов россиян

Глава государства утвердил новый порядок передачи в собственность Российской Федерации денежных средств в российской и иностранной валюте, а также драгметаллах, находящихся на банковских счетах и вкладах, открытых россиянами, со дня смерти которых прошло более пяти лет. Кроме того, снятых с налогового учета в связи со смертью.

«Положения настоящего указа применяются к выморочному имуществу, в случае если после смерти граждан не открывались наследственные дела», — уточнили в документе.

Росимущество будет формировать перечень выморочного имущества, используя сведения ФНС, Федеральной нотариальной палаты (ФНП), Федеральной службы судебных приставов и банков. В указе отметили, что налоговая служба должна сформировать сведения об умерших гражданах и принадлежащих им счетах в банках до 1 декабря 2026 года, затем передать информацию Росимуществу, которое направит ее для проверки в ФНП.

Прошлой весной адвокат Виктория Шакина предупреждала россиян, что наследники могут лишиться дома или квартиры после смерти их владельца, если пропустят сроки вступления в наследство.