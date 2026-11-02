360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Путин утвердил порядок передачи государству выморочных вкладов россиян

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин подписал указ, регулирующий порядок передачи в собственность государства выморочного имущества россиян — денежных средств и драгоценных металлов умерших граждан. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

    Глава государства утвердил новый порядок передачи в собственность Российской Федерации денежных средств в российской и иностранной валюте, а также драгметаллах, находящихся на банковских счетах и вкладах, открытых россиянами, со дня смерти которых прошло более пяти лет. Кроме того, снятых с налогового учета в связи со смертью.

    «Положения настоящего указа применяются к выморочному имуществу, в случае если после смерти граждан не открывались наследственные дела», — уточнили в документе.

    Росимущество будет формировать перечень выморочного имущества, используя сведения ФНС, Федеральной нотариальной палаты (ФНП), Федеральной службы судебных приставов и банков. В указе отметили, что налоговая служба должна сформировать сведения об умерших гражданах и принадлежащих им счетах в банках до 1 декабря 2026 года, затем передать информацию Росимуществу, которое направит ее для проверки в ФНП.

    Прошлой весной адвокат Виктория Шакина предупреждала россиян, что наследники могут лишиться дома или квартиры после смерти их владельца, если пропустят сроки вступления в наследство.

    Читайте также

    Юрист Яковлева объяснила, как подготовить документы для продажи квартиры без срыва сделки

    Юрист Терских напомнил, что наследники отвечают по долгам умершего только в пределах стоимости полученного имущества

    «Ничего такого». Мать Сергея Соседова рассказала, какое он оставил наследство

    У дочери Алексея Баталова могут отсудить квартиру в центре Москвы

    Художник Мадаминов завещал все имущество незнакомцу и загадочно умер

    Адвокат Баранов объяснил условия оспаривания завещания Кашпировского

    Аналитик Пожарская призвала проверять наличие долгов перед принятием наследства

    URA.RU: наследство для детей от разных браков делится поровну

    Доцент Щербаченко предупредил, что снимать деньги с карты умершего родственника запрещено до вступления в наследство

    Россиян предупредили о рисках потери активов при устном разделе имущества во время развода

    Эксперт Роскачества Поздняков объяснил, как оформить доставшуюся в наследство дачу

    Ura.ru: родственники могут оспорить завещание при наличии оснований