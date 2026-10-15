Аналитик Пожарская призвала проверять наличие долгов перед принятием наследства

Перед принятием наследства необходимо сопоставить объем активов и долговых обязательств умершего. Об этом в беседе с RT заявила эксперт Народного фронта Александра Пожарская.

Специалист напомнила, что наследник отвечает по долгам только в пределах стоимости полученного имущества, а при их превышении вправе отказаться от наследства. С ноября 2025 года нотариус обязан запрашивать кредитную историю умершего в Центральном каталоге кредитных историй, что позволяет выявить банковские кредиты и займы в МФО.

Частные расписки и долги по ЖКХ в кредитной истории не видны. Пожарская посоветовала проверять базу ФССП, сайты судов и налоговой службы, запрашивать справки в УК, а также изучать выписки из ЕГРН и реестр залогов. Неразрывно связанные с личностью умершего обязательства, включая будущие алименты и штрафы, по закону не наследуются.