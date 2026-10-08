Ura.ru: родственники могут оспорить завещание при наличии оснований

Родственники могут оспорить завещание, если у них есть основания. Об этом сообщил URA.RU .

Одно из оснований — завещатель на момент составления не понимал значения своих действий. Речь может идти о психическом заболевании, злоупотреблении алкоголем или наркотиками, тяжелой болезни (инсульт, онкология), приеме сильнодействующих препаратов, деменции или сильном стрессе. Сам по себе диагноз или возраст не служат основанием: нужно доказать, что именно в момент подписания человек не осознавал, что делает и к каким последствиям это приведет. Для этого часто назначают посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, которая анализирует медицинские документы и показания свидетелей.

Оспорить завещание можно, если завещатель не учел права ряда лиц. Закон гарантирует часть наследства определенным лицам: несовершеннолетним или недееспособным детям, нетрудоспособным супругам, родителям, иждивенцам — даже если их нет в завещании.

Еще одно основание — завещание составлено под влиянием угроз, насилия или обмана. Доказать давление можно, если имели место угрозы физической расправы или шантаж, либо завещателя ввели в заблуждение. Например, если ему сказали, что подписывают доверенность, а не завещание, суд может признать документ недействительным. В качестве доказательств подойдут свидетельские показания, скриншоты переписок, аудиозаписи.

Чтобы оспорить завещание, сначала нужно убедиться, что наследство открыто. Затем — получить свидетельство о смерти завещателя. После — определить основание для спора и четко сформулировать, какое именно нарушение закона допущено.