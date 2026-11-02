Юрист Яковлева объяснила, как подготовить документы для продажи квартиры без срыва сделки

Кандидат экономических наук, налоговый и юридический консультант Алена Яковлева в беседе с MIR24.TV объяснила, как подготовить документы для продажи квартиры без срыва сделки.

Половина срывов сделок происходит из-за просроченных справок или забытых согласий супругов. Для успешной продажи потребуется базовый пакет: паспорта всех собственников, свежая выписка из ЕГРН, правоустанавливающий документ (договор купли-продажи, дарения или наследства) и техплан квартиры.

Чаще всего сделку приостанавливают из-за отсутствия справки об отсутствии долгов по ЖКУ, адресной справки о зарегистрированных лицах, нотариального согласия супруга или разрешения органов опеки для детских долей. Если квартира находится в ипотеке, потребуется согласие банка, а при продаже доли — уведомление сособственников.

Перед сделкой рекомендуется закрыть все обременения, получить в банке справку о полном погашении кредита и заказать свежую выписку из ЕГРН через Госуслуги или МФЦ.