Юрист Шакина: родственники умерших могут потерять жилье из-за промедления с наследством

После смерти владельца недвижимости его дом или квартира могут перейти государству, если наследники вовремя не обратятся к нотариусу. Такое имущество через полгода признается выморочным. Об этом сообщила адвокат Виктория Шакина в разговоре с MIR24.TV.
Специалист объяснила, что вернуть наследство можно только через суд. При этом нужно доказать уважительные причины пропуска срока вступления в наследство.
Примером служит дело вдовы, чьи попытки вернуть квартиру, признанную выморочной, завершились провалом. Однако Шакина отметила, что шансы есть, если представить доказательства родства и факта проживания в имуществе.
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