Юрист Шакина: родственники умерших могут потерять жилье из-за промедления с наследством

После смерти владельца недвижимости его дом или квартира могут перейти государству, если наследники вовремя не обратятся к нотариусу. Такое имущество через полгода признается выморочным. Об этом сообщила адвокат Виктория Шакина в разговоре с MIR24.TV .

Специалист объяснила, что вернуть наследство можно только через суд. При этом нужно доказать уважительные причины пропуска срока вступления в наследство.

Примером служит дело вдовы, чьи попытки вернуть квартиру, признанную выморочной, завершились провалом. Однако Шакина отметила, что шансы есть, если представить доказательства родства и факта проживания в имуществе.