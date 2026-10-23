Адвокат Баранов объяснил условия оспаривания завещания Кашпировского

Сыну Анатолия Кашпировского Сергио Монтане для оспаривания завещания отца потребуется доказать порог воли в момент подписания документа. На это 360.ru указал адвокат и управляющий партнер московской коллегии адвокатов BRAVIS Игорь Баранов.

Юрист отметил, что ключевое значение в суде будет иметь посмертная экспертиза на предмет дееспособности, а также история покупки спорного дома.

«Сыну потребуется доказать порог воли отца на момент составления повторного завещания: действительно ли он находился под каким-либо воздействием и не отдавал отчет своим действиям», — сказал Баранов.

В случае признания завещания недействительным наследство распределят по закону между наследниками первой очереди — родителями, детьми и супругой.

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