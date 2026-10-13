Россиян предупредили о рисках потери активов при устном разделе имущества во время развода

Устные договоренности супругов о разделе имущества при разводе не имеют юридической силы и создают риски потери активов. Об этом рассказали в Нотариальной палате, сообщило агентство URA.RU .

Купленное в браке имущество считается совместной собственностью, даже если оформлено на одного человека. Без брачного договора или нотариального соглашения бывший супруг сохраняет право на долю. В таком случае сделку по продаже жилья могут оспорить в суде, а при долгах экс-партнера или его смерти на неразделенную часть вправе претендовать кредиторы и наследники.

Защитить права помогает нотариальное соглашение о разделе, которое можно оформить и дистанционно. В него включают общее имущество: недвижимость, автомобили, деньги, доли в бизнесе и ценности. Добрачные активы, подарки и наследство разделу не подлежат. Если использовался маткапитал, предварительно необходимо выделить доли членам семьи.