URA.RU: наследство для детей от разных браков делится поровну

Дети от разных браков получают равные наследственные права: закон не делает между ними разницы, если не было завещания. Об этом сообщило URA.RU , разобравшаяся в деталях наследования.

Наследники первой очереди — дети, супруг и родители умершего — получают имущество в равных частях. Если у покойного было трое детей от разных браков и нет пережившего супруга, каждый из них претендует на одну треть от наследственной массы, которая остается после выделения супружеской доли, если она применима.

При наличии завещания приоритет отдается воле наследодателя, однако закон защищает несовершеннолетних или нетрудоспособных детей (инвалидов и пенсионеров). Они имеют право на обязательную долю — не менее половины того, что получили бы при наследовании по закону, даже если в документе их не упомянули. В случае споров об имуществе, нажитом в новом браке, важно помнить, что половина совместной собственности пережившего супруга не входит в наследство. Доля умершего в этом имуществе делится между всеми наследниками первой очереди. Ключевым условием для получения прав является юридически подтвержденное родство: если отцовство не установлено документально, нотариус не включит ребенка в круг наследников без решения суда или генетической экспертизы.