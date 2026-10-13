Доцент Щербаченко предупредил, что снимать деньги с карты умершего родственника запрещено до вступления в наследство

Снимать деньги с банковской карты умершего родственника нельзя до завершения процедуры вступления в наследство. На это отводится полгода с момента смерти человека, сообщил Ura.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Как только банк получает информацию о смерти держателя карты, он сразу блокирует все его счета. Это нужно, чтобы не допустить мошенничества, сохранить средства и зафиксировать долговые обязательства — чтобы не начислялась пеня на незакрытый кредит.

Попытка завладеть деньгами умершего квалифицируется как кража (ст. 158 УК РФ). Если наследники заподозрят такое, они могут подать на родственника в суд, чтобы получить причитающуюся им долю.

Закон предусматривает исключение для расходов на достойные похороны. Выплату через нотариуса можно получить со счета умершего, но ее размер не может превышать 100 тысяч рублей.