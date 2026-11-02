Юрист Терских напомнил, что наследники отвечают по долгам умершего только в пределах стоимости полученного имущества

Принявшие наследство граждане отвечают по долгам умершего только в пределах стоимости полученного имущества. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат и владелец Юридического центра «ТЕРСКИХ» Виктор Терских.

Юрист напомнил, что по статье 1175 Гражданского кодекса РФ незнание об обязательствах не освобождает от ответственности. В состав долгов входят кредиты, займы, расписки и неоплаченные коммунальные услуги, существовавшие на день смерти человека.

Личное имущество и доходы наследника защищены: кредиторы не вправе взыскать больше стоимости унаследованного. Если правопреемников несколько, каждый отвечает в границах полученного.

Факт смерти не обнуляет трехлетний срок исковой давности. Он отсчитывается со дня, когда кредитор узнал или должен был узнать о нарушении права.