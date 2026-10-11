Эксперт Роскачества Поздняков объяснил, как оформить доставшуюся в наследство дачу

Оформление унаследованного дачного дома без документов следует начинать с визита к нотариусу в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Об этом RT сообщил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По его словам, пропуск этого срока без уважительных причин или подтверждения фактического принятия наследства усложнит процедуру. Специалист напомнил, что до 1 марта 2031 года действует дачная амнистия. Она позволяет зарегистрировать постройку в упрощенном порядке по техплану от кадастрового инженера и альтернативным доказательствам владения, включая членские книжки СНТ или квитанции.

Поздняков привел порядок действий: нотариус, выписка из ЕГРН на участок (при необходимости межевание), техплан дома и подача документов в Росреестр. В случае отказа ведомства право собственности придется признавать через суд.