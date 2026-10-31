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    У дочери Алексея Баталова могут отсудить квартиру в центре Москвы

    Kp.ru: Дрожжина пытается отнять у Марии Баталовой наследство родителей

    Фото: 360.ru

    Актриса Наталья Дрожжина через суд пытается отобрать у дочери покойного актера Алексея Баталова две трети квартиры, полученной ею от родителей. Об этом сообщила kp.ru представитель Марии Татьяна Киреенко.

    «Иск абсурдный, Маша — единственная дочь Гитаны Аркадьевны. Дрожжина даже не их дальняя родственница», — подчеркнула Киреенко.

    Она добавила, что после смерти матери Гитаны Леонтенко в январе 2026 года Дрожжина, а также ее супруг Михаил Цивин и нотариус Дмитрий Бублий подали на Марию, страдающую тяжелой формой ДЦП, целый ряд исков по самым разным поводам.

    После смерти Алексея Баталова Дрожжина и двое ее сообщников выманили у его вдовы крупную сумму денег, обманом получив у нее генеральную доверенность. Подробнее об истории отношений актерских семей и уловках мошенников — в материале 360.ru.

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