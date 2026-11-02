«Ничего такого». Мать Сергея Соседова рассказала, какое он оставил наследство

Мать Сергея Соседова рассказала, какое имущество он оставил в наследство

Скончавшийся в 58 лет музыкальный критик Сергей Соседов не составлял завещания, и его имущество перешло по закону к ближайшим родственникам. Об этом aif.ru сообщила мать журналиста Антонина Петровна.

По ее словам, собственность сына сейчас переходит ей и его старшему брату Владимиру. В ее числе — дача, расположенная в деревне Митяево в Московской области.

Владение представляет собой земельный участок в восемь суток с небольшим деревянным домом. Канализация и центральный водопровод там отсутствуют.

Стоимость подобных объектов оценивается примерно в 1,7 миллиона рублей.

Антонина Петровна отметила, что физических сил ездить на дачу и ухаживать за участком у нее нет.

«На этой даче ничего такого, чему можно позавидовать, нет», — добавила она.

Ранее стало известно, что певица Ольга Зарубина прокомментировала слухи о второй семье Сергея Соседова.