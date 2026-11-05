Подмосковное предприятие увеличило выработку на 19% без допзатрат

Предприятие «БиоПроект Пересвет» из Сергиево-Посадского округа увеличило выработку на 19% в рамках пилотного проекта по оптимизации производства канализационно-насосных станций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Результата удалось добиться за счет внедрения инструментов бережливого производства без дополнительных вложений. Специалисты подмосковного Регионального центра компетенций вместе с сотрудниками предприятия проанализировали производственные процессы и пересмотрели организацию работы. Это позволило выявить возможности для повышения эффективности и увеличить объем выпускаемой продукции.

Компания намерена продолжить работу по повышению производительности труда и ежегодно увеличивать ее показатели на 5%. «БиоПроект Пересвет» специализируется на производстве широкого перечня емкостного оборудования для очистных сооружений из композитных материалов.

Проект реализован при участии Регионального центра компетенций Московской области в рамках федерального проекта «Производительность труда». Участие в нем позволяет подмосковным предприятиям при поддержке экспертов РЦК бесплатно обучать сотрудников и внедрять инструменты бережливого производства. Федеральный проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»; чтобы стать его участником, необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.

О поддержке бизнеса в Московской области можно узнать на инвестиционном портале региона.