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    Подмосковное предприятие увеличило выработку на 19% без допзатрат

    Фото: пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

    Предприятие «БиоПроект Пересвет» из Сергиево-Посадского округа увеличило выработку на 19% в рамках пилотного проекта по оптимизации производства канализационно-насосных станций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Результата удалось добиться за счет внедрения инструментов бережливого производства без дополнительных вложений. Специалисты подмосковного Регионального центра компетенций вместе с сотрудниками предприятия проанализировали производственные процессы и пересмотрели организацию работы. Это позволило выявить возможности для повышения эффективности и увеличить объем выпускаемой продукции.

    Компания намерена продолжить работу по повышению производительности труда и ежегодно увеличивать ее показатели на 5%. «БиоПроект Пересвет» специализируется на производстве широкого перечня емкостного оборудования для очистных сооружений из композитных материалов.

    Проект реализован при участии Регионального центра компетенций Московской области в рамках федерального проекта «Производительность труда». Участие в нем позволяет подмосковным предприятиям при поддержке экспертов РЦК бесплатно обучать сотрудников и внедрять инструменты бережливого производства. Федеральный проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»; чтобы стать его участником, необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.

    О поддержке бизнеса в Московской области можно узнать на инвестиционном портале региона.

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