Мособлводоканал проверил почти 3,9 тысячи проб воды за октябрь

Специалисты Мособлводоканала за октябрь отобрали и исследовали 3,8 тысячи пробы воды. Из них 2,4 тысячи составили образцы питьевой воды, еще 1,3 тысячи — сточных вод.

Лабораторные исследования помогают оценивать качество воды, проверять ее соответствие санитарным требованиям и при необходимости корректировать работу очистных сооружений. Питьевую воду проверяют на разных этапах: от артезианских скважин и накопительных емкостей до водопроводных сетей и вводов в жилые дома.

Контроль сточных вод позволяет оценить нагрузку на очистные сооружения, выявить токсичные вещества и проверить эффективность биологической очистки. Образцы берут как на входе в сооружения, так и перед сбросом очищенной воды в водоемы.

Отдельное направление работы — выявление предприятий, нарушающих нормативы сброса. Для этого в Подмосковье используют систему на основе искусственного интеллекта, которая анализирует результаты лабораторных исследований и помогает определять потенциальных нарушителей.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева, с начала года ресурсоснабжающие организации региона начислили нарушителям 2,6 млрд рублей дополнительной платы. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средства направляют на модернизацию очистных сооружений и ремонт коммунальной инфраструктуры.