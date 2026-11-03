Питомник елей заложили в национальном парке «Лосиный остров» в Мытищах

На территории Мытищинского лесничества в областной части национального парка «Лосиный остров» заложили питомник елей. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Сотрудники парка высадили двухлетние сеянцы в подготовленный открытый грунт. Более молодые елочки посадили в специальные контейнеры в теплице, когда они окрепнут, их тоже высадят в открытый грунт. Всего в питомнике разместили около 10 тысяч сеянцев.

«В регионе проходят масштабные работы по лесовосстановлению, поэтому следует позаботиться о том, чтобы в будущие годы хватало посадочного материала, — отметил Фирсов. — Причем важно, чтобы этот материал создавался в тех же условиях, где планируется лесовосстановление, тогда саженцы будут успешнее приживаться».

Питомник появился после того, как на площади 23 гектара в нацпарке провели высадку елей. После завершения работ остался посадочный материал, и в нацпарке решили высадить молодые ели, чтобы здесь появился собственный питомник.

«Наша задача — бережно относиться к лесному богатству, мы надеемся, что из каждого сеянца в дальнейшем вырастет сильное дерево, которое пополнит лесной фонд Лосиного острова», — отметила директор нацпарка Ольга Шульгина.