Подмосковье стало лидером по числу победителей конкурса «Быть, а не казаться»

Шестнадцать представителей Подмосковья стали победителями всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Итоги подвели на церемонии в Туле. Регион занял первое место по числу лауреатов, опередив Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщили в региональном Министерстве информационной и молодежной политики.

Всего в финале участвовали 400 человек из 67 регионов России. От Подмосковья в полуфинал прошли 125 конкурсантов, 35 из них вышли в финал. Участники представили проекты по работе с молодежью, патриотическому воспитанию, волонтерству и поддержке подростков в трудной жизненной ситуации.

Победителей определяли в шести номинациях. Эксперты оценивали работу наставников в смоделированных ситуациях, умение взаимодействовать в команде и принимать решения, а также результаты уже реализованных инициатив.

Среди победителей — Дмитрий Карпухин из Реутова. В номинации «СВОй наставник» он представил проект «Добрые дела», который реализуют в военно-патриотическом объединении «Бригада-К» на базе колледжа «Энергия». Инициатива включает помощь семьям участников СВО, экскурсии по музею специальной военной операции, донорские акции и работу с воспитанниками детских домов и школьниками.

В номинации «Быть примером» победили Александра Кирсанова и Екатерина Шавша из Павловского Посада. Они представили проект социального волонтерства «Точка опоры».

Ангелина Смирнова из Мытищ стала победителем в номинации «Наставник на службе». Она работает в Федеральной налоговой службе по Московской области и представила систему наставничества для государственных служащих. Программа включает десять направлений — от адаптации новых сотрудников до налогового просвещения детей.

В номинации «Начинающий наставник» победила Мария Бобкова из Мытищ — педагог-организатор школы № 9 и студентка Государственного университета просвещения. Еще одной победительницей в этой номинации стала Мария Юрова из Сергиева Посада — методист Политехнического музея.

Конкурс «Быть, а не казаться» проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Его задача — выявлять перспективных наставников, распространять успешные практики патриотического воспитания и формировать кадровый резерв в этой сфере.