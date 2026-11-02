Детский сад построят неподалеку от села Озерецкое в 2027 году

В жилом комплексе «Мечта» неподалеку от села Озерецкое продолжается возведение детского сада на 400 мест. Строители уже проложили коммуникации водоснабжения и канализации, а сейчас заканчивают формирование второго этажа здания, сообщили в РИАМО.

Работы ведутся с опережением установленного графика.

Новое дошкольное учреждение будет трехэтажным и сможет принять 16 групп детей. Внутри предусмотрены залы для занятий музыкой и физкультурой, пространства для развивающих мероприятий и кухня полного цикла. Прилегающую территорию оборудуют игровыми и прогулочными площадками.

Как сообщил генеральный директор группы компаний «Мечта» Максим Никитин, до конца 2026 года подрядчик рассчитывает завершить строительство каркаса здания и приступить к установке блочно-модульной котельной. С наступлением зимы специалисты сосредоточатся на внутренней отделке помещений.

Детский сад возводят неподалеку от муниципальной школы на 550 учеников, открывшейся три года назад. Завершить строительство планируют в ноябре 2027 года, после чего объект передадут в муниципальную собственность.