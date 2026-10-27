Аграриев Подмосковья пригласили на выставку Global Fresh Market

С 13 по 15 ноября в московском выставочном комплексе «Гостиный двор» пройдет международная выставка Global Fresh Market. Сельхозпроизводители Подмосковья смогут ознакомиться с современными технологиями выращивания, переработки и хранения плодоовощной продукции, а также подобрать оборудование для своих предприятий.

В экспозиции представят овощи, фрукты, грибы, ягоды и цветы, специализированную технику и разработки для обработки и хранения урожая. Участие в выставке подтвердили более 100 экспонентов. Мероприятие охватит разные этапы производства — от выращивания сельскохозяйственных культур до реализации готовой продукции.

Для посетителей также подготовили более 30 мероприятий деловой программы с участием представителей крупных компаний и отраслевых экспертов. Участники смогут обменяться опытом, установить деловые контакты и узнать о решениях, которые помогут повысить эффективность производства.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что выставка будет полезна региональным сельхозпроизводителям и предприятиям пищевой промышленности. Они смогут изучить новые отраслевые разработки и оценить возможности их внедрения в собственную работу.

Выставка пройдет по адресу: Москва, улица Ильинка, дом 4. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на официальном сайте с использованием промокода GFMSPR3.