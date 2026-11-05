Подстанцию скорой помощи достроят в деревне Суханово в этом году

В деревне Суханово в Подмосковье строят подстанцию скорой помощи площадью 596 квадратных метров. Работы ведутся по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, сообщили в Министерстве строительного комплекса.

Сейчас на объекте выполняют монтаж и расстановку технологического оборудования, а также пусконаладочные работы. Подстанция рассчитана на дежурство четырех бригад в смену.

В одноэтажном здании разместятся диспетчерская, комнаты отдыха бригад и водителей, столовая, кабинет предрейсовых осмотров, помещения амбулаторного приема и другие административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории появится гараж для автомобилей с боксом для ремонта техники, открытая стоянка и парковочное пространство.

Открытие нового объекта здравоохранения планируется в четвертом квартале 2026 года.