Отель Holiday Express в Химках займется оптимизацией рабочих процессов

ООО «Пальмира» из Химок, управляющее отелем Holiday Express Moscow Sheremetyevo Airport, стало участником федерального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Вместе со специалистами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области предприятие займется оптимизацией рабочих процессов. На территории отеля уже прошло стартовое совещание. В качестве пилотного направления команда выбрала процесс организации шведского стола.

Специалисты проведут анализ текущих процессов, выявят возможные потери и разработают решения для повышения эффективности работы. Ожидается, что внедрение инструментов бережливого производства позволит увеличить выработку на рабочих местах более чем на 5%. Полученные результаты компания сможет применять и в других процессах гостиницы.

ООО «Пальмира» управляет отелем Holiday Express Moscow Sheremetyevo Airport, расположенным рядом с терминалами международного аэропорта Шереметьево. В гостинице 198 номеров.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы стать его участником, необходимо подать заявку на IT-платформе Производительность.рф. О поддержке бизнеса в Московской области можно узнать на инвестиционном портале региона.