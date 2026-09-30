ГУРБ назвало 5 самых крупных мошенничеств в Подмосковье

Жители Подмосковья продолжают становиться жертвами телефонных и интернет-мошенников. В пяти случаях, о которых сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области, общий ущерб составил более 245 миллионов рублей.

Самая крупная сумма — 172 миллиона рублей — была похищена у семьи из Щелкова. Несколько дней злоумышленники звонили несовершеннолетнему, представлялись сотрудниками Минцифры, Росфинмониторинга и ФСБ и убеждали его, что хранить деньги дома небезопасно. В результате подросток впустил незнакомцев в дом дедушки. Они вскрыли сейф и забрали находившиеся там деньги и ювелирные изделия.

Жительница Сергиева Посада лишилась 35,6 миллиона рублей. С ней длительное время связывались через мессенджеры, предлагая якобы выгодные вложения в биржевую деятельность. Поддавшись на уговоры, женщина продала квартиру, оформила кредиты и перечислила все имеющиеся средства на указанные счета.

Пенсионерка из Щелкова передала злоумышленникам 14,3 миллиона рублей. Около месяца ей звонили неизвестные, выдавая себя за представителей Росфиннадзора, Росфинмониторинга и ФСБ России. Они утверждали, что сбережения женщины находятся под угрозой, после чего убедили ее собрать наличные и отдать их посторонним людям.

Еще одна жительница Щелкова потеряла 12 миллионов рублей. Неизвестные представились сотрудниками Центрального банка России и заявили, что женщине угрожают мошеннические операции. Под этим предлогом они убедили пенсионерку снять деньги со всех счетов и передать их незнакомцу.

Аналитик из Люберец передал мошенникам 11,5 миллиона рублей. Сначала женщине неоднократно звонили якобы сотрудники организации, занимающейся ремонтом домофонов, а затем — ФСБ России. Ее убеждали, что накопления находятся в опасности. Поддавшись давлению, она сняла средства со счетов и отдала их курьерам в Москве и по месту жительства.

В Главном управлении региональной безопасности Московской области призвали жителей сохранять осторожность при подобных звонках и сообщениях. Государственные органы не требуют передавать деньги для их «сохранения», поэтому любые подобные предложения должны насторожить.