Андрей Воробьев: более 1,2 тысячи дорог отремонтировали в Подмосковье с января

В Подмосковье завершили программу ремонта региональных и муниципальных дорог 2026 года. Специалисты обновили более 1,2 тысячи участков общей протяженностью свыше 1,1 тысячи километров. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева .

«В Подмосковье порядка 45 тысяч километров автомобильных дорог. Нагрузка на них всегда очень серьезная и постоянно растет, поэтому особое внимание уделяем ремонту», — сказал губернатор.

Региональные дороги ремонтировали в 44 муниципалитетах. В Луховицах и Коломне обновили по 30 километров, а в Клину привели в порядок около 23 километров, включая дорогу от деревни Синьково до пересечения с трассой А-108.