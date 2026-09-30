Андрей Воробьев: более 1,2 тысячи дорог отремонтировали в Подмосковье с января
В Подмосковье завершили программу ремонта региональных и муниципальных дорог 2026 года. Специалисты обновили более 1,2 тысячи участков общей протяженностью свыше 1,1 тысячи километров. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева.
«В Подмосковье порядка 45 тысяч километров автомобильных дорог. Нагрузка на них всегда очень серьезная и постоянно растет, поэтому особое внимание уделяем ремонту», — сказал губернатор.
Региональные дороги ремонтировали в 44 муниципалитетах. В Луховицах и Коломне обновили по 30 километров, а в Клину привели в порядок около 23 километров, включая дорогу от деревни Синьково до пересечения с трассой А-108.
Муниципальные дороги обновляли в 53 округах. Наибольший объем работ пришелся на Раменский, Дмитровский, Богородский округа, Коломну, Подольск и Воскресенск.
Сейчас специалисты продолжают работы на участках: обустраивают обочины и наносят дорожную разметку. Полный перечень отремонтированных в 2026 году дорог опубликован на сайте Минтранса Подмосковья.