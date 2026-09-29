Детский сад достроили в ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе

В жилом комплексе «Новоград Павлино» в Балашихе завершают подготовку нового детского сада к вводу в эксплуатацию. В здании устанавливают мебель и проводят пусконаладку инженерных систем и оборудования, а работы по благоустройству территории уже завершены. Об этом сообщили в региональном Минжилполитики.

Дошкольное учреждение сможет принять 205 детей в возрасте от полутора до семи лет. Трехэтажное здание расположено в южной части застройки на улице Романычева.

В детском саду оборудовали девять групповых блоков. Помещения для самых маленьких воспитанников разместили на первом этаже. Для них предусмотрен отдельный выход во двор и теплый пол. Подготовительные группы для детей от шести до семи лет будут работать на третьем этаже.

Для занятий и развития детей предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, а также помещения для кружков. В здании также оборудованы кабинеты психолога и логопеда, медицинский кабинет, пищеблок полного цикла и пост охраны. У входа предусмотрено специальное помещение для хранения колясок.

При проектировании учли потребности маломобильных посетителей. Входы находятся на одном уровне с тротуарами, внутри здания сделаны широкие дверные проемы и просторные коридоры, предусмотрен специализированный санузел.

На территории разместили прогулочные площадки с теневыми навесами и игровыми элементами, спортивную зону, площадки для футбола и баскетбола, а также участок для изучения правил дорожного движения. Более половины территории занимает озеленение: высажены деревья и кустарники, устроен газон и установлено уличное освещение.