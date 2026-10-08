Жители Подольска вышли в финал областного конкурса старост

В Общественной палате РФ подвели итоги отбора участников конкурса «Лучший староста Подмосковья». Подольск стал одним из абсолютных лидеров по количеству заявок, сразу трое представителей округа пробились в финал.

Инна Бабенко — староста деревни Бережки, где живут порядка 400 человек. Это настоящая команда: вместе выходят на субботники, отмечают праздники, помогают бойцам СВО. Она участвуют в номинации «Энергия единства».

Елена Галанова — староста села Покров. При ее активном участии отремонтировали дороги, обустроили пешеходный переход и поставили на кадастровый учет досуговый центр. Она поборется за звание «Вдохновитель перемен».

Ирина Пестрякова уже пять лет на страже интересов жителей деревни Яковлево. Благодаря ее работе до станции МЦД Щербинка пустили новый автобусный маршрут. Она примет участие в номинации «Гармония традиций».

Итоги конкурса объявят на Дне старосты в Доме правительства Московской области.