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    Андрей Воробьев: Лосино-Петровский округ возглавит Сергей Горбунков

    Еженедельное совещание губернатора Подмосковья с областным правительством и главами муниципалитетов
    Фото: Еженедельное совещание губернатора Подмосковья с областным правительством и главами муниципалитетов/Медиасток.рф

    Сергей Горбунков предложен кандидатом на должность главы Лосино-Петровского городского округа. О его назначении, профессиональном опыте и основных задачах на новом посту сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник на совещании в формате ВКС.

    До этого Горбунков работал в Щелкове, где занимал должности в администрации округа и руководил службой содержания и благоустройства территорий. В его профессиональной компетенции — вопросы ЖКХ, содержания территорий и благоустройства.

    Андрей Воробьев отметил, что от нового руководителя ожидают эффективной реализации муниципальных проектов и сохранения постоянного взаимодействия с жителями.

    «Андрей Юрьевич, я не подведу. Понимание есть, большое спасибо за доверие», — отметил Сергей Горбунков.

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