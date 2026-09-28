Андрей Воробьев: Лосино-Петровский округ возглавит Сергей Горбунков

Фото: Еженедельное совещание губернатора Подмосковья с областным правительством и главами муниципалитетов / Медиасток.рф

Сергей Горбунков предложен кандидатом на должность главы Лосино-Петровского городского округа. О его назначении, профессиональном опыте и основных задачах на новом посту сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник на совещании в формате ВКС.

До этого Горбунков работал в Щелкове, где занимал должности в администрации округа и руководил службой содержания и благоустройства территорий. В его профессиональной компетенции — вопросы ЖКХ, содержания территорий и благоустройства.

Андрей Воробьев отметил, что от нового руководителя ожидают эффективной реализации муниципальных проектов и сохранения постоянного взаимодействия с жителями.

«Андрей Юрьевич, я не подведу. Понимание есть, большое спасибо за доверие», — отметил Сергей Горбунков.