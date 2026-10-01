Коммуникации многоквартирных домов проверили на улице Молодежной в Химках

Специалисты управления ЖКХ Химок 30 сентября проверили коммуникации в подвалах многоквартирных домов на улице Молодежной. Они осмотрели дома № 50, 60 и 64.

Проверка готовности коммуникаций к отопительному сезону продолжается в Химках. Представители управления ЖКХ ежедневно обследуют технические помещения, чтобы заблаговременно выявить протечки и визуальные недочеты до наступления холодов.

К проверке присоединились представители управляющей компании, ответственный за ввод техник и уполномоченный главы округа. В ходе осмотра эксперты оценили состояние труб, теплоизоляции и оборудования тепловых узлов.

У дома № 64 ранее заменили 15 метров труб подачи горячей воды. До 15 октября представители «ТСК Мосэнерго» проведут благоустройство прилегающей территории. Ежедневные проверки позволяют держать подготовку к зиме под контролем и оперативно устранять выявленные проблемы.

Как правило, отопительный сезон стартует, когда среднесуточная температура остается ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. В этом году в Химках подачу тепла планируют начать заблаговременно — это обеспечит поэтапное подключение всех категорий объектов и стабильную работу системы.