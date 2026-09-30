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    Компания из Сергиева Посада нарастит выработку по федеральному проекту

    Фото: пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

    Компания «НПЦ «МЕРА» из Сергиева Посада стала участником федерального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

    Эксперты Регионального центра компетенций Московской области помогут предприятию оптимизировать производственный процесс и внедрить инструменты бережливого производства.

    НПЦ «МЕРА» разрабатывает программное обеспечение и выпускает высокотехнологичное оборудование для измерений и управления сложными объектами, а также крупногабаритные нестандартные конструкции. Пилотным потоком выбрано изготовление щитов шумоглушения. На первом этапе специалисты РЦК проведут диагностику процесса, определят факторы, влияющие на его эффективность, и вместе с командой предприятия разработают решения для его оптимизации.

    В рамках проекта планируется увеличить выработку на рабочих местах более чем на 10% и сократить время протекания производственного процесса минимум на 10%. После завершения пилотного проекта разработанные решения и инструменты предприятие сможет применять на других производственных процессах.

    Участие в проекте позволяет подмосковным предприятиям при поддержке экспертов РЦК Московской области бесплатно обучать сотрудников и внедрять инструменты бережливого производства.

    Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы стать его участником, необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. О поддержке бизнеса в Московской области можно узнать на инвестиционном портале региона.

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