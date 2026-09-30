Компания из Сергиева Посада нарастит выработку по федеральному проекту

Компания «НПЦ «МЕРА» из Сергиева Посада стала участником федерального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Эксперты Регионального центра компетенций Московской области помогут предприятию оптимизировать производственный процесс и внедрить инструменты бережливого производства.

НПЦ «МЕРА» разрабатывает программное обеспечение и выпускает высокотехнологичное оборудование для измерений и управления сложными объектами, а также крупногабаритные нестандартные конструкции. Пилотным потоком выбрано изготовление щитов шумоглушения. На первом этапе специалисты РЦК проведут диагностику процесса, определят факторы, влияющие на его эффективность, и вместе с командой предприятия разработают решения для его оптимизации.

В рамках проекта планируется увеличить выработку на рабочих местах более чем на 10% и сократить время протекания производственного процесса минимум на 10%. После завершения пилотного проекта разработанные решения и инструменты предприятие сможет применять на других производственных процессах.

Участие в проекте позволяет подмосковным предприятиям при поддержке экспертов РЦК Московской области бесплатно обучать сотрудников и внедрять инструменты бережливого производства.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы стать его участником, необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. О поддержке бизнеса в Московской области можно узнать на инвестиционном портале региона.